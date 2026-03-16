Esnaf kavgası cinayetle bitti

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.