Polis memurunun öldürdüğü eşi ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı, oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı hareketsiz halde buldu.