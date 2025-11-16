Yangında 2 kedi öldü, ev sahiplerinden komşumuz evi yaktı iddiası
16.11.2025 11:42
İHA
Antalya'da bir evde çıkan yangında iki kedi öldü. Kedilerden biri vatandaş tarafından kalp masajı ile hayata döndürümeye çalışılsa da kurtarılamadı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binanın dairesindeki yatak odasında yangın çıktı.İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiYangında dairede hasar meydana gelirken, 2 kedi dumandan zehirlendi. Kedilerden biri bir vatandaş tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.
Kedisini kaybeden Ayşe Yağcı gözyaşlarına boğuldu
Evi yanan Ayşe Yağcı üst kat komşusuyla sorunlar yaşadıklarını, daha önce de baltayla evine geldiğini yangın konusunda da komşusundan şüphelendiğini belirtti.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattığı, ev sahibinin üst kat komşusunun evi kundakladığı iddiasının da araştırıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
KEPEZ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEPEZ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.