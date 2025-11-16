Yangında 2 kedi öldü, ev sahiplerinden komşumuz evi yaktı iddiası

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binanın dairesindeki yatak odasında yangın çıktı.İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiYangında dairede hasar meydana gelirken, 2 kedi dumandan zehirlendi. Kedilerden biri bir vatandaş tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.