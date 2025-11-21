Antalya Körfezi'nde ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu
21.11.2025 10:09
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Antalya Körfezi'nde ölü bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.
Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, fokun ölü olduğunu tespit etti.
Tekneye alınan ölü fok, Büyük Çaltıcak Plajı'na çıkarıldı.
Balıkçı Yusuf Kara, gazetecilere, su yüzeyinde hareketsiz duran bir cisim görerek yaklaştığını söyledi.
Bunun yavru bir Akdeniz foku olduğunu görünce ihbarda bulunduğunu aktaran Kara, "Elimizden gelen bir şey olmadı. Çok üzgünüz." dedi.
