İlkokulda şiddet iddiası. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
26.03.2026 14:54
İddialar üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ilkokulda, öğrencisini dövdüğü iddia edilen bir öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturan anne S.C., oğlu A.Ö.'yü bir süre önce ilçedeki bir ilkokula kaydettirdi.
İkinci sınıf öğrencisi A.Ö., geçen hafta annesine "Öğretmeni S.Ö.'nün kendisini omuzlarından tutarak salladığını, canının çok yandığını söylemesine rağmen bırakmadığını" anlattı.
Oğlunu hastaneye götürüp darp raporu alan anne, öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul idaresiyle de görüşen anne, oğlunun sınıfının değiştirilmesini istedi.
İddialar üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.
