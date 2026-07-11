Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Antalya'da nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 34 dereceye yükselince vatandaşlar serinlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere yöneldi.

Antalya 'da hissedilen sıcaklıkların 34 dereceye ulaşmasıyla beraber, sıcaktan bunalanlar sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahil şeridinde yürüyüş yapanlar, kıyıda vakit geçirenler ve denizde yüzenlerin sahilde oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.

Sahile gelenlerden kimi denize girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları ise son zamanlarda popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) yaptı.

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