Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti
11.07.2026 12:35
Antalya'da nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 34 dereceye yükselince vatandaşlar serinlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere yöneldi.
Antalya'da hissedilen sıcaklıkların 34 dereceye ulaşmasıyla beraber, sıcaktan bunalanlar sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklık gün içerisinde 34 dereceyi gördü.
Konyaaltı sahilinin yoğunluğu havadan görüntülendi.
Nemin etkisini hissettirdiği kentte serinlemek isteyenler, erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Sahile gelenlerden kimi denize girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları ise son zamanlarda popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) yaptı.
Sahil şeridinde yürüyüş yapanlar, kıyıda vakit geçirenler ve denizde yüzenlerin sahilde oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.
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