Turistlerin çantalarını çalan şüpheli, telefonun konumundan yakalandı

Antalya 'da Konyaaltı Sahili'nde turistlerin çanta ve eşyalarını çalan şüpheli, çaldığı telefonun konum takip sistemi sayesinde kısa sürede yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Önceki gün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki Beach Park'ta yabancı turistleri hedef alan ve aynı gün içinde birden fazla hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Rus uyruklu bir ailenin denize girdiği sırada kişisel eşyaları, cep telefonu ve bir miktar dövizin bulunduğu çantayı çalan şüpheli, telefondaki konum takip sistemi sayesinde birkaç kilometre mesafede yakalandı.

Şahsın üzerinde ve yanında bulunan çantada yapılan aramada turistlere ait olduğu belirlenen 3 adet cep telefonu, yaklaşık 7 bin TL nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.

İsminin Bülent K. olduğu öğrenilen şüphelinin yabancı uyruklu turistlerin çantalarını çaldıktan sonra cüzdan içerisinde bulunan parayı döviz bürosuna giderek bozdurduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Bülent K., ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık başta olmak üzere 15’ten fazla suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.