Antalya'da feci kaza: İki kişi yaşamını yitirdi
05.04.2026 09:14
Son Güncelleme: 05.04.2026 13:15
Feci kazada iki kişi de ağır yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Antalya'dan feci bir kaza haberi geldi.
R.U.'nun (19) kullandığı otomobil, Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Abdullah Ç. (17) ile Kemal Y.'nin (14) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücü R.U. ve araçta bulunan M.S. (15) ise hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
KORKUTELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KORKUTELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.