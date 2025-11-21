10 gündür haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde çürümüş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 51 yaşındaki adam mahalle sakinlerinin ağır koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası evinde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri ikamete girdiklerinde 9 aydır adreste yaşamakta olan 51 yaşındaki İsmail Öter'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaşmasına neden oldu.

Çürümeye yüz tutan Öter'in cansız bedeni nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, polis ve sağlık ekipleri maske takarak görevlerini yapabildi.

