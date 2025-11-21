10 gündür haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde çürümüş halde bulundu
21.11.2025 11:07
İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 51 yaşındaki adam mahalle sakinlerinin ağır koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası evinde ölü olarak bulundu.
Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2503 Sokak'ta meydana gelen olayda bir ikametten çevreye yayılan ağır koku nedeniyle mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri ikamete girdiklerinde 9 aydır adreste yaşamakta olan 51 yaşındaki İsmail Öter'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Çürümeye yüz tutan Öter'in cansız bedeni nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, polis ve sağlık ekipleri maske takarak görevlerini yapabildi.
Etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaşmasına neden oldu.
Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından İsmail Öter'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
