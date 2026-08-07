6 yaşındaki Yasin oyun oynarken 6 metrelik kuyuya düştü

Aksoy, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kuyu ise itfaiye ekipleri tarafından taşla kapatıldı.

İtfaiye ekibinden bir görevli ağız genişliği 40 santim olan kuyuya güçlükle indi.

Yasin Aksoy, esnaf olan babası Hasan Aksoy'un iş yerinin yanında ağabeyiyle oynadığı sırada ağzı açık olan 6 metrelik kuyuya düştü.

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