Antalya'da orman yangının eşiğinden dönüldü
18.11.2025 10:45
İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın Manavgat Devlet Hastanesi'nin karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanın yakınında bulunan iş yerinin çalışanları, ekiplere haber verdi. Vatandaşlar yoldan geçen araçların yangın tüpleriyle müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, ormanlık alandaki cam şişelerin yoğunluğu ise dikkat çekti.
