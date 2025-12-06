Antalya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Manavgat ilçesinden Serik ilçesine seyir halinde ilerleyen 27 BCM 874 plakalı otomobil, Çakış mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobile yayılırken, seyir halinde ilerleyen diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.