Antalya'da trafik kazası: 2 otomobil çarpıştı

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi.Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet A.’nın kullandığı otomobilin Sülek kavşağına geldiğinde Osman T.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüleri ve otomobilde yolcu olan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.