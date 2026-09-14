Doğa yürüyüşünde yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı
14.09.2026 12:18
Yaralanan turist dağlık alandan sedyeyle çıkarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında engebeli arazide düşerek ayağından yaralanan Hollandalı turist jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan 60 yaşındaki Hollandalı turist Angelique W., dün saat 19.00 sıralarında Uzunkale Mahallesi Mezarlık mevkisindeki engebeli arazide dengesini kaybederek düştü.
Ayağından yaralanan Angelique W., Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu dağlık alandan sedyeyle çıkarıldı.
Ambulansa alınan Hollandalı turist, tedavisi için Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.
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