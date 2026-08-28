Emniyet şeridinde yol vermeyen şoföre saldırdı, 186 bin lira ceza yedi

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ardından sürücü, trafik ekiplerince tespit edildi. Sürücüye 186 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Kırmızı ışıkta aracından inen hafif ticari aracın sürücüsü, otobüsün şoför tarafındaki camına ve kapısına yumrukla vurdu. Araçtaki bir kadın da servis şoförüne hakaret ve tehditlerde bulunurken, üçüncü kişi ikisini engellemeye çalıştı.

Olay, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçtaki 3 kişi emniyet şeridinden ilerlemek istedi ancak servis otobüsü sürücüsü araca yol vermedi.

YASAL UYARI

MANAVGAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANAVGAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.