İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
29.11.2025 11:22
İHA
Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza kontrolsüz kavşakta meydana gelendi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Ç. yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
