İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YASAL UYARI

