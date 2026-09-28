Tır dolmuş durağına devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpan tır, dolmuş durağına devrildi. Duraktaki iki genç kadın yaşamını yitirirken, tır şoförü gözaltına alındı.

Devrilen TIR, çekici ve iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin altında kaldığı belirlenen Arina Dautova ve Alyona Dovgalyova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan TIR, dolmuş durağının üzerine devrildi. Duraktaki Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) yaşamını yitirdi, TIR'ın hafif yaralı şoförü ise gözaltına alındı.

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