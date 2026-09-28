Tır dolmuş durağına devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
28.09.2026 11:08
Tırın dorsesinin altında kalan 20 yaşındaki Arina Dautova ve 23 yaşındaki Alyona Dovgalyova hayatını kaybetti.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpan tır, dolmuş durağına devrildi. Duraktaki iki genç kadın yaşamını yitirirken, tır şoförü gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan TIR, dolmuş durağının üzerine devrildi. Duraktaki Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) yaşamını yitirdi, TIR'ın hafif yaralı şoförü ise gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.
H.Ç.'nin kullandığı TIR, kavşağa geldiğinde aynı istikamette seyreden G.T.'nin kullandığı otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpıp, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.
İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazayı görenlerin, TIR'ın devrildiği yerde 2 kişinin bulunduğunu söylemeleri üzerine, ekipler bölgeye çağırdıkları vinçle çalışma yaptı.
Devrilen TIR, çekici ve iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin altında kaldığı belirlenen Arina Dautova ve Alyona Dovgalyova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayı hafif yaralı atlatan TIR'ın sürücüsü H.Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MANAVGAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANAVGAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.