Trafo patladı, kuru otlar tutuştu
30.08.2026 13:55
Manavgat’ta trafoda yangın çıktı
Manavgat’ta elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yangın ekiplerce söndürüldü.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan kıvılcımlar, çevredeki kuru ot ve ağaçları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Aydınevler Mahallesi’nde Manavgat Anadolu Lisesi yakınındaki boş arazide meydana geldi. Trafodaki patlamanın ardından başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olay sırasında mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, trafoda inceleme başlatıldı.
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