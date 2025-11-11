Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
11.11.2025 13:19
İHA, AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında, denizde kadın cesedi bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.
YASAL UYARI
MURATPAŞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MURATPAŞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.