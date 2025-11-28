Antalya'da restoran bacasındaki yangın sokağı dumana boğdu

Yangın, 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesindeki İmaret Sokak'taki üst katı butik otel olan alt kattaki restorana ait bacasında çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sıra işyeri çalışanları da dışarıya çıkıp yangını kontrol etmeye çalıştı. Dumanlar, işletmenin hemen yan kısmında bulunan İmaret Cami'ye doğru ilerlerken, Cuma namazı için erken gelen cemaatten bazıları olan biteni izlemeye başladı.

İşyeri çalışanlarından olduğu öğrenilen bir kişi ise, bir süre sonra ise bölgeye gelen itfaiye ekibinin ip yardımıyla çatıya uzattığı hortumla yangını söndürdü. Camiye girmek için bekleyen bazı vatandaşlar ise dumanların azalmasının ardından içeriye girdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.