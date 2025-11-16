Antalya'da sokak kedisi defalarca süs havuzuna fırlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir parkta sokak kedisi kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca süs havuzuna fırlatıldı.

Antalya 'da yaşanan olayda parka gelen kimliği belirsiz kişiler bir sokak kedisini defalarca süs havuzuna fırlatıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, havuza atılıp dışarı çıkan kedinin aynı kişi tarafından defalarca havuza fırlatıldığı anlar yer aldı. Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

