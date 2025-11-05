Antalya'da yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının olduğu binaya gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepetle balkondan girerek, alevlere hızla müdahale etti. Bu sırada yangın haberini alan ev sahibi Birsen Demir de geldi. Uzun süre gözyaşı döken Demir'i komşuları sakinleştirdi.

Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.