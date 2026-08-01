Bir külah dondurmaya 10 euro istedi, kapatıldı

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bir külah dondurma için 10 euro talep edildiği yönündeki şikayet üzerine denetlenen seyyar dondurma ve meyve suyu işletmesi, tespit edilen ihlaller nedeniyle kapatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, şikayetin ardından ilgili kurumların ekipleri tarafından işletmede denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü ve hanutçuluk yapıldığı belirlendi.

Ayrıca müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği tespit edildi.

Denetimlerde işletmede hijyen ve temizlik kurallarına uyulmadığı, ayrıca çift etiket kullanıldığı da ortaya çıktı.

Kaymakamlık, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletmenin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.