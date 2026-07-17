Sahte altın diş çetesi 'gülen yüz' operasyonuyla çökertildi

Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasındaki aramalarda, toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. Şüphelilerin yakın tarihte başka ilde faaliyet gösteren kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi.

Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanına 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

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