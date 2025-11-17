Terk edilmiş yangın çıktı. Bir erkek cesedi bulundu
17.11.2025 14:17
DHA
Antalya'da metruk apartmanda çıkan yangın sonrası, kimliği belirlenemeyen 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesinde bulunan metruk binadaki yoğun dumanı fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yangına müdahale ederken salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Kontrolünde kimliği belirsiz erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme yaptı. Yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği belirtildi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
