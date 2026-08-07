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Antalya'da turist minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

07.08.2026 12:34

Antalya'da turist minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
DHA

Serik'teki kazada 8'i turist 10 kişi yaralandı.

DHA
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Serik'te turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8'i turist 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turistlerin bulunduğu minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 8'i turist, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Arda D. yönetimindeki otomobil ile Seyfettin E. idaresindeki turistlerin bulunduğu minibüs kafa kafaya çarpıştı.

 

Kazada otomobilde bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, minibüs sürücüsü Seyfettin E. ve 8 yabancı uyruklu turist yaralandı.

 

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

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