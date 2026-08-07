Antalya'da turist minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Serik'te turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8'i turist 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Arda D. yönetimindeki otomobil ile Seyfettin E. idaresindeki turistlerin bulunduğu minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turistlerin bulunduğu minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 8'i turist, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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