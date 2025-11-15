Antalya'da zeytin hasadı başladı

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, beraberindeki heyetle zeytin bahçesinde düzenlenen hasada katıldı.

Hasat sonrası zeytinyağı tesisini de ziyaret ederek sıkım süreciyle ilgili bilgi alan Mustafa Çömezoğlu, "1 Aralık'ta başvuruları başlayacak zeytinyağı kalite yarışması hakkında üreticilere bilgi verdik. İlçemizde bereketli zeytin sezonunun ve kaliteli zeytinyağı üretiminin devamını ve tüm üreticilerimize bol ve verimli bir sezon dilerim" dedi.

Serik'te 26 bin 400 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığı, bu yılki rekolte beklentisinin yaklaşık 16 bin ton olduğu, zeytinyağı üretiminin ise 3 bin tonu bulabileceği belirtildi.

Gemlik ve Ayvalık türü zeytinlerin üretildiği ilçede zeytinin kilosunun 80- 100 lira bandında alıcı bulduğunu, zeytinyağının kilosunun ise 300- 400 lira arasında olduğu kaydedildi.