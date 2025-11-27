Düğünü su basınca, paçalarını sıvayıp oynamaya devam ettiler
27.11.2025 14:58
İHA
Antalya'da bir düğünde yağmurdan dolayı pist sular içinde kalınca davetliler, paçaları sıvayıp gelin ve damadı mutlu gününde yalnız bırakmadılar.
Serik ilçesinde Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin düğününde, dün akşam sağanak yağışın ardından oyun alanının suyla dolmasına rağmen eğlence kesintisiz devam etti.
Yeni Mahalle Aydın Park'ta kapalı alan içerisinde düzenlenen düğünde, yağmur sonrası biriken su, piste girdi. Gelin, damat ve davetliler, kısa süreli şaşkınlık yaşamasına rağmen eğlenceden vazgeçmedi.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, gelin ve damadın su dolu pistte paçaları sıvamış davetlilerle birlikte eğlenceye devam ettiği görüntüler yer aldı.
Bazı misafirler ise sandalyelerin üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı. Organizasyon ekibi tarafından düğün alanında suların çekilmesiyle, yağışa rağmen müzik kesilmedi ve eğlence devam etti.
