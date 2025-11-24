Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya 'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki B.T.'nin kullandığı otomobil ile 46 yaşındaki Hakan Şenol'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şenol ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

