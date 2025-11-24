Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada: 1 kişi hayatını kaybetti
24.11.2025 16:23
İHA
Antalya'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki B.T.'nin kullandığı otomobil ile 46 yaşındaki Hakan Şenol'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şenol ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şenol, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Hakan Şenol'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YASAL UYARI
SERIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SERIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.