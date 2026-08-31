Park halindeki traktör kendi kendine çalışıp alev aldı

Antalya’da kısa devre sonrası kendiliğinden çalışarak hareket eden traktör alev aldı. Saman balyalarına sıçrayan yangında bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı.

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