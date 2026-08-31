Park halindeki traktör kendi kendine çalışıp alev aldı
31.08.2026 09:30
Traktör kendi kendine hareket etmeye başladı.
Antalya’da kısa devre sonrası kendiliğinden çalışarak hareket eden traktör alev aldı. Saman balyalarına sıçrayan yangında bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı.
Olay, Anatlya Serik Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak’ta meydana geldi.
Evin önünde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki kısa devrenin ardından kendiliğinden çalışarak ilerlemeye başladı. Motor bölümünden çıkan alevler kısa sürede traktörü sardı.
Traktörden sıçrayan alevler çevrede istiflenen saman balyalarını tutuştururken, yangının bulunduğu alandaki bazı büyükbaş hayvanlarda yanıklar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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