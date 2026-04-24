10 gündür kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu
24.04.2026 15:27
Manavgat Irmağı üzerindeki cansız bedeni tekne çalışanları fark etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan zabıta memuru Ali Savaş'ın cansız bedeni bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde 14 Nisan 2026'da kaybolan zabıta memuru Ali Savaş'ı arama çalışmalarında sona gelindi.
10. günde bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi.
Sahil güvenlik ekipleri, Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılan cesedi tekneye alarak sahile çıkardı.
Kardeşi, cesedin Ali Savaş'a ait olduğunu teşhis etti.
Tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca ceset olduğunu fark edip, güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memuru olduğu söyleniyor" dedi.
Savaş'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
