11 yıldır aranan zanlı yakalandı
18.03.2026 10:18
11 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.
Antalya'da cinayet suçundan 11 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.
Valilik yaptığı açıklamada, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptıklarını duyurdu.
2015 yılında 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan Y.B., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adil makamlarca tutuklandı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.