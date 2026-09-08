200 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması. 4 şüpheli tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ÖNCE ŞİRKETLERİN GÜVENİRLİĞİNİ ARTIRDILAR

Başsavcılıkça yürütülen çalışmalarda, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin, şirket adına bir süre düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı değerlendirildi.

Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldıkları belirlendi.

Alınan malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü. Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin ise bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

İLK AŞAMADA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi.

İncelemelerde, eylemlerin yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı münferit dolandırıcılık olaylarından ibaret olmadığı, daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

FARKLI İLLERDEKİ ŞİRKETLERİN KULLANILDIĞI İDDİASI

Yapılanmanın Ömer Ç.'nin yönetiminde farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği; Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.'nin organizasyonda çeşitli görevler üstlendiği değerlendirildi.

Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer, Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı ile diğer bağlantılı şirketlerin malların temin edilmesi, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

Doğrudan müşteki müracaatları, soruşturma konusu çekler ile GİB, MASAK, fatura ve banka incelemeleri sonucunda, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

8 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın devamında, suçun yönetim ve icra organizasyonu içerisinde yer aldıkları değerlendirilen Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı verildi. Ömer Ç.'nin yapının yöneticisi ve lideri olduğu, eşi Dilek Ç.'nin de organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirildi.

Ömer Ç.'nin kardeşlerinden Vefa Ç.'nin Eymen 65 isimli şirket, İdris Ç.'nin ise Yusuf Yapı İnşaat ile bağlantılı olduğu belirtildi. Yalçın Ö.'nün Afyonkarahisar, Ali C.'nin Isparta'daki Polimar Mermer, Mehmet N.'nin Ankara'daki Üçgen Grup ile bağlantılı olduğu; Erkan Ö.'nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı değerlendirildi.

Şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, dijital materyaller ile suç delillerinin ele geçirilmesi ve yapının mal ve para trafiğinin bütünüyle ortaya çıkarılması amacıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ve Van'ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.