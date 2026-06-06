41 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi.

Sokağı ilaçlamak için bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, Mustafa Gök’ü (41) evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altında hareketsiz halde yatarken fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök’ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası olan Mustafa Gök’ün bir süre önce eşinden ayrıldığı, asıl mesleğinin erkek kuaförlüğü olduğu, son dönemde ise Belek’teki 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.