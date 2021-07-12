Alanya'da apart otelde yangın (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 22:51

Alanya'da apart otelde yangın

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yasal Bilgilendirme

Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ANTALYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...