Alanya'da apart otelde yangın

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 22:51
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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