Alanya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Payallar Mahallesi'nde park halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada 63,11 gram sentetik uyuşturucu, 2,77 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme makinası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ş, C.K, M.N, Y.K ve E.G. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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