Alanya'da denizde korku dolu anlar
02.05.2026 14:10
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Dinek Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
