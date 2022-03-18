Alanya'da firari hükümlü yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 08:55

Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, "Uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçundan aranan C.K'nin (28) Oba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını belirledi.

GBT kontrolünde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlenen hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.


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