Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:17
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.
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