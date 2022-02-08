Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:17

Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.

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