Alanya’da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 16:45
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında 30 motosiklet aküsünün çalınması üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından adres ve kimlikleri belirlenen İ.K, M.A. ve Y.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.