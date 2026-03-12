Alanya'da kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.'yi yakalamak üzere fiziki ve teknik takip başlattı.

