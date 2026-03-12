Alanya'da kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
12.03.2026 16:07
hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Ekipler, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.'yi yakalamak üzere fiziki ve teknik takip başlattı.
Çalışmalar sonucunda Konaklı mahallesinde olduğu tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
