Alanya'da kız kardeşini balkondan attı, sonra intihar etti

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri, kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.