Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:29
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Diyar Çiçek (18) yönetimindeki 07 NPZ plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
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