Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 16:33
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yangına, bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 personelle müdahale edildi.
Hava ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.
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