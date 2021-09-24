Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Yangına, bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 personelle müdahale edildi.



Hava ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.



