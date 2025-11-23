Ani fren kazaya yol açtı

Otomobil fren yapınca devrildi. Devrilerek sürüklenen sürücü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Ö.F.A.’nın kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek “U” dönüşü yapmak isteyen Ş.K.’nın kullandığı otomobile çarpmamak için fren yaptı.

