Ani fren kazaya yol açtı
23.11.2025 10:37
İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde "U" dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Ö.F.A.’nın kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek “U” dönüşü yapmak isteyen Ş.K.’nın kullandığı otomobile çarpmamak için fren yaptı.
FREN YAPINCA DEVRİLDİ
Otomobil fren yapınca devrildi. Devrilerek sürüklenen sürücü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.