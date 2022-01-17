Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 09:25
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 1 Şubat'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.
Geçici teminat tutarı 1 milyon 200 bin lira olan ihale için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.
Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.