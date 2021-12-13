Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları" konseri.

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.



DOB tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirileceği konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde perşembe akşamı gerçekleştirilecek.



Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.



Bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Tolga Burçak ve Yağızhan Danış, danslarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşatacak.



