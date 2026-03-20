Antalya kaçak alkol operasyonu. 160 litre ele geçirildi
20.03.2026 22:46
Antalya’da 160 litre etil alkol, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 160 litre kaçak alkol, bir tabanca ve iki av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı ilçesinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda şüpheli Ö.C'nin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 160 litre etil alkol, bir ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
