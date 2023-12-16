Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kumluca’da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi.

Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

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