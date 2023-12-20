Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, kamuda işe alma vaadiyle internet üzerinde sahte siteler açıp kendilerini polis savcı, doktor ve banka görevlisi olarak tanıtarak 42 ayrı olayda 4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için Antalya, İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 40 mermi, çok sayıda sim kart, kaşe, bilgisayar, banka kartı ve telefon bulundu.



Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklandı, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

